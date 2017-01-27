Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Во Франции запретили безлимитные аппараты с газировкой

Категории: Франция

Власти Франции запретили безлимитные аппараты с газировкой и сладкими напитками в ресторанах, кафе, столовых и других заведениях общественного питания с целью снизить случаи развития ожирения у населения, передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Теперь устанавливать фиксированную цену за неограниченный доступ к сладким напиткам или предлагать их бесплатно в ресторанах Франции незаконно. Среди напитков, безлимитная продажа которых запрещена, - безалкогольные напитки с сахаром или подсластителями, в том числе спортивные напитки.

Цель нового закона – "снижение, особенно среди молодых людей, риска развития ожирения, лишнего веса и диабета" согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По данным СМИ, число жителей Франции с ожирением на данный момент ниже среднего по ЕС, но продолжает расти.

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