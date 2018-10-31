Последнее обновление: 31.10.2018 17:55

Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе

Категории: Франция

В международном аукционном доме Artcurial на Елисейских полях выставят на продажу часть лестницы Эйфелевой башни, демонтированной в 1983 году.

Как сообщает turist.ee, частичка "железной леди" составляет в высоту чуть более 4 метров и насчитывает 25 ступенек.

Экспонат является одной из секций оригинальной винтовой лестницы 1889 года, которая когда-то соединяла второй и третий уровни башни. Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, оцениваемая в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.

Лестницу демонтировали в 1983 году, когда был установлен лифт между двумя последними уровнями Эйфелевой башни. В итоге стальную часть достопримечательности разрезали на 24 секции высотой от 2 до 9 метров.

Различные части лестницы в данный момент находятся во владениях престижных учреждений, а также ​​в частных коллекциях по всему миру.

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