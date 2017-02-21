Последнее обновление: 21.02.2017 18:29

В Париже полиция закрыла один из последних игорных клубов города

Категории: Франция

Полиция закрыла Английский клуб в Париже — одно из последних мест города, где разрешены азартные игры, операция прошла в ночь на вторник, передает агентство Франс Пресс.

В ходе операции были задержаны пятеро человек в возрасте 70 и более лет, они обвиняются в "подпольной деятельности" и "отмыванию денег в составе организованной группы".

Источник в полиции сообщил, что при обыске в сейфах Английского клуба были обнаружены пять миллионов евро наличными.

В феврале 2015 года власти Парижа распорядились закрыть Клуб авиации на Елисейских полях, где проводились национальные и международные соревнования по покеру.

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