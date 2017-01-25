IT-консультант Лубянки угодил в "Лефортово" по подозрению в госизмене

В России по подозрению в госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, близкие к ФСБ РФ.

"Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово", - рассказал источник "Ъ".

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

Арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ. В "Лаборатории Касперского" утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ.

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник "Ъ".

"В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности (УСБ) ФСБ не ответили на запросы "Ъ". Дозвониться до Сергея Михайлова по номеру его мобильного не удалось. Один из его знакомых подтверждает, что номер недоступен с декабря. В аккаунтах в социальных сетях и онлайн-мессенджерах видно, что господин Стоянов последний раз был онлайн 4 декабря, господин Михайлов — 5 декабря", - указывается в публикации.

Расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), рассказали "Ъ" топ-менеджеры и совладельцы трех IT-компаний и подтвердил собеседник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник, а также руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. Двое из них уточнили, что в рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством. Два собеседника "Ъ", знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

"Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции",— подтверждает давний знакомый господина Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Влияние событий в ЦИБ на отрасль, считает он, можно будет оценивать лишь после появления официальных данных от ФСБ.

Сергей Михайлов также участвует в работе общественных организаций. Он, в частности, входит в кластер по информационной безопасности Российской ассоциации электронных коммуникаций. Координатор кластера и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова сообщила "Ъ", что на последнем совещании 12 декабря господина Михайлова не было, хотя прежде он присутствовал всегда. Она называет его "очень компетентным" специалистом, который "помогает достичь взаимопонимания между интернет-компаниями и спецслужбами".

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД РФ в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления "К", а также из Следственного комитета РФ, сообщали ранее в компании.

"Руслан Стоянов известен как человек, который умеет выстраивать неформальные контакты. Думаю, что в "Лаборатории Касперского" после этого инцидента подумают о необходимости дистанцироваться от правоохранительных органов и построить более формальные отношения с ФСБ",— говорит главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов.

ФСБ, по его мнению, в любом случае и дальше будет активно сотрудничать с компанией при расследовании киберпреступлений, поскольку "деваться некуда — у "Лаборатории Касперского" лучшая экспертиза".

Информированный источник из правоохранительных органов прокомментировал ситуацию Укринформу: «Достоверно известно, что Сергей Михайлов возглавлял отдел в центе информационной безопасности ФСБ, который отвечал за работу с хакерской средой. Именно он координировал деятельность хакерских групп, которые осуществляли по указанию ФСБ кибератаки на информационные ресурсы в Украине, ЕС и США. А Лаборатория Касперского тесно взаимодействует с ФСБ в контексте сбора персональных и конфиденциальных данных своих клиентов для передачи их российским спецслужбам. В ее антивирусы встроены шпионские программы. Это было выявлено в том числе специалистами АНБ и ФБР США. По моему мнению, арест одновременно главных исполнителей российских кибератак на ресурсы США является попыткой "спрятать концы в воду". Зачистить лиц, которые могут свидетельствовать о связи хакеров и высшего руководства ФСБ. Это фактически - удаление промежуточных звеньев, которые были вовлечены в спецоперации является давней традицией НКВД-КГБ-ФСБ. На вопрос, будут ли эти люди в конце концов ликвидированы, ответа я не имею».