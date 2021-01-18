Последнее обновление: 18.01.2021 13:22

Bellingcat анонсировал публикацию материала об отравлениях с участием ФСБ

Участник расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев анонсировал публикацию материала о сотрудниках ФСБ, которые занимались устранением неугодных российским властям граждан.

Грозев назвал готовящуюся публикацию, которая должна увидеть свет в ближайшие два дня, "бомбой", намекнув, что жертвами отравлений являлись не только политики, передает Укринформ.

В конце декабря прошлого года Христо Грозев и Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовали расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России.

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