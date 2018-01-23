ФСБ потребовала массовой остановки российских предприятий

Федеральная служба безопасности начала веерную рассылку писем в адрес крупных предприятий с требованием остановить производство на время проведения Чемпионата мира по футболу и подготовки к нему.

Ссылаясь на указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в мае прошлого года, и постановление правительства, появившееся месяц спустя, силовики добиваются остановки работы "опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

Меры касаются всех регионов, где проходят матчи. Это Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В Нижегородской области письма от ФСБ получили нефтеперарабатывающие заводы, химические предприятия, входящий в Росатом ОКБМ им. Африкантова и даже производители сельхозудобрений, сообщает во вторник "Коммерсант".

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, остановиться могут производства первого-четвертого классов опасности в 11 регионах. При буквальном исполнении требований под ударом окажутся Московский НПЗ, Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края.

По данным источника "Ъ" в Росатоме, уведомление их Ростехнадзора о необходимости отключения получили даже АЭС, две из которых - Белоярская в Свердловской области и Ростовская (Ленинградская формально в Ленобласти) - находятся в близости к футбольным объектам.

В Минпроме Нижегородской области уточнили, что в регионе 135 предприятий с опасными производствами.

Под ударом могут оказаться предприятия "Сибура", НЛМК, ТМК, ЛУКОЙЛа, "ВСМПО-Ависма", "Мечела".

Приостановка предполагается задолго до начала матчей, сотрудникам придется уйти в отпуск, а компании - понести многомиллионные убытки, рассказал "Ъ" представитель крупного химического предприятия.

В Росатоме заявили, что остановка ключевых АЭС без потери для генерации электроэнергии невозможна и выразили уверенность, что на практике ее не будет.

Получившим письма от ФСБ необходимо предоставить письменное объяснение, почему замораживать производство нельзя; по отдельным предприятиям вопрос будет решаться на межправительственной комиссии.

"Останавливать производства непрерывного цикла безумно дорого, даже день простоя дает миллионы рублей убытка. А длительная остановка нескольких предприятий буквально завалит статистику во всей стране", - говорит глава Rupec Андрей Костин.

"Хотя в правительстве поясняют, что окончательное решение за оперштабами, это не гарантирует от перегибов: кто захочет брать на себя лишнюю ответственность", - подчеркивают в ассоциации РИСКОМ.

В пресс-службе ФСБ заявили, что идет "обычная переписка" с руководителями юрлиц, которые сами будут решать, останавливать работу или нет.