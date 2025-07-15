Цены на нефть эталонных марок днем во вторник снижаются

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем во вторник, но отступили от внутридневных минимумов.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 до $69,01 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,3 до $66,68 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68,6 за баррель, на WTI - до $66,27 за баррель. В понедельник эти фьючерсы подешевели на 1,6% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть начали снижаться после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана оказания давления на Россию.