Samsung обогнала Apple по продажам смартфонов во II квартале 2025 года

Samsung заняла первое место среди производителей смартфонов по итогам II квартала 2025 года.

Согласно отчетом по данным IDC, с апреля по июнь компания поставила на рынок 58 миллионов смартфонов, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,8 млн).

Доля рынка Samsung достигла 20%. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с первым кварталом 2025 года (60 млн смартфонов), компания смогла укрепить свои позиции благодаря успешным продажам доступной серии Galaxy A.

Apple заняла второе место с результатом в 46,4 млн проданных iPhone. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатели заметно снизились. Аналитики считают, что многие пользователи воздерживаются от покупок, ожидая новых моделей, которые должны выйти осенью.

Третье место занимает Xiaomi с 42,5 млн проданных смартфонов, что составляет 14,4% рынка. Далее следуют Vivo (27,1 млн, 9,2%) и Transsion с брендами Infinix, Itel и Tecno (25,1 млн, 9,2%).