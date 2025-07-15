Последнее обновление: 15.07.2025 13:21

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана оказания давления на Россию.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 до $68,92 за баррель. В понедельник цены на Brent снизились на $1,15 до $69,21 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,34 до $66,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,47 до $68,98 за баррель.

Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что разочарован позицией России по украинскому урегулированию. Он предупредил, что введет "очень суровые пошлины, если у нас не будет сделки в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%".

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