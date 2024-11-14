Криптовалютный рынок достиг рекордной капитализации в $3,2 трлн

Стоимость мирового криптовалютного рынка превысила $3 трлн на фоне избрания Дональда Трампа президентом США, что побудило инвесторов делать ставки на то, что более дружественная регуляция в США может привести к новому подъему во всех сферах этого класса активов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Общая рыночная стоимость криптовалют достигла почти $3,2 трлн рано утром 14 ноября в Азии, согласно данным аналитического агрегатора CoinGecko.

Это превышает максимальные показатели 2021 года, когда стимулирование экономики в условиях пандемии способствовало спекулятивным инвестициям.

Сейчас это знаменует впечатляющее восстановление после нескольких месяцев, когда цены на криптовалюту и объемы торгов оставались на низком уровне, а перспективы выглядели мрачными.

Биткоин доминирует на рынке, и достижение рекордной рыночной стоимости совпало с повышением цены токена до $93,480.

"Обычно рынок работает так: сначала прорывается биткоин, а затем за ним следуют другие альткоины", - отметил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор Astronaut Capital. "Происходит постепенная ротация капитала... и мы можем ожидать дальнейшего роста общей капитализации."

Также, как отмечают участники рынка, активно покупались криптовалютные биржевые фонды, что, вероятно, свидетельствует об интересе со стороны финансовых институтов, которые обычно избегают прямого владения криптовалютами.

"Сторонники биткоина известны своими смелыми прогнозами, но достижение $100,000 к концу года выглядит вполне реальным," - сказал Карл Сзантир, основатель и управляющий партнер Blockstone Capital.