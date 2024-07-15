Последнее обновление: 15.07.2024 16:35

Мировые продажи смартфонов во II квартале выросли на 6,5%

Поставки смартфонов в мире во II квартале 2024 года увеличились на 6,5% до 285,4 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

"Хотя восстановление идет полным ходом (все пять крупнейших компаний демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом), мы наблюдаем растущую конкуренцию среди лидеров и поляризацию ценовых диапазонов", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Apple и Samsung продолжают занимать лидирующие позиции на рынке и получают наибольшую выгоду от сохраняющейся тенденции к переходу покупателей на более дорогие модели смартфонов. По этой причине многие ведущие китайские производители увеличивают поставки в нижнем ценовом сегменте.

"В результате доля устройств среднего класса оказывается под вопросом", - отметила Попал.

При этом она указала на "ажиотаж, созданный смартфонами с ИИ". По прогнозам, в этом году они захватят 19% рынка с объемом поставок в 234 млн шт.



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