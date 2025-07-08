Цены на нефть днем во вторник продолжают снижаться.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 до $69,5 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на бирже NYMEX на $0,21 до $67,72 за баррель.

Негативное влияние на рынки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Уведомления о повышении пошлин уже получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон оповестил их, что с 1 августа США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.