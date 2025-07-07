Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются на решении ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются после принятия ОПЕК+ решения о более существенном, чем ожидалось, наращивании добычи нефти в августе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,31 до $67,99 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $0,5 до $68,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,76 от уровня закрытия четверга, до $66,24 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение о более значительном, чем предполагали участники рынка, увеличении квот на добычу в августе.