Норвегия разрешила транспортировку грузов для российских шахтеров на Шпицбергене

Товары для россиян на острове Шпицберген, которые несколько недель держали на границе с Норвегией из-за санкций ЕС, пропустили и доставили к месту назначения. Доставку осуществлял норвежский перевозчик.

Ранее Норвегия отклонила запрос российской стороны о поставке, что спровоцировало дипломатический кризис между двумя странами.

«Два контейнера с продовольствием сейчас находятся на пути на норвежском корабле из Тромсё в Лонгйир… Из-за санкций они не могли прибыть на судне с российской регистрацией. Норвежский перевозчик доставил его в Тромсё»,— сказала пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде.

Она подчеркнула, что отказ норвежской стороны от пропуска грузов был обусловлен исключительно положениями европейской санкционной политики. Как подчеркнула представитель МИД Норвегии, пропуск грузов никак не связан с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина о денонсации договора о разграничении морских пространств с Норвегией.

Представитель МИД Норвегии отметила, что страна вела переговоры с российскими властями через российское посольство о транспортировке товаров в Лонгйир, и Осло сейчас считает дело решенным.