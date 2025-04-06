В Иране уже готовы к переговорам по ядерной программе в обмен на отмену санкций

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран будет готов к переговорам по ядерной программе при условии отмены санкций против него.

"Иран ранее предпринял ряд добровольных шагов в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, чтобы гарантировать мирный характер своей ядерной деятельности. Однако именно США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения", - сказал министр, которого цитирует агентство Mehr.

"Теперь, имея такой опыт, мы готовы возобновить переговоры по ядерной программе <...> на основе мер по укреплению доверия в обмен на отмену деспотичных санкций против Ирана", - разъяснил Аракчи.

Он отметил, что прямые переговоры с США, продолжающими угрожать применением силы в нарушение Устава ООН, не имеют смысла. Однако, добавил Аракчи, Тегеран желает развивать вариант с опосредованными переговорами.

Ранее президент США Дональд Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

В свою очередь в конце марта Аракчи направил Трампу ответ на письмо о переговорах по иранской ядерной программе, в котором подтвердил позицию Тегерана. Глава иранского МИД заявлял, что письмо Трампа содержало "больше угрожающую позицию", но, по его словам, открывало и "некоторые возможности" для Ирана.

В начале апреля портал Axios со ссылкой на источники передавал, что в администрации Трампа рассматривают предложение иранской стороны провести переговоры через посредников по ядерной программе Тегерана.