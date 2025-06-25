Последнее обновление: 25.06.2025 18:00

Швейцария начнет переговоры с ЕС о партнерстве в сфере оборонных закупок

Швейцария начнет предварительные переговоры с Европейским Союзом о заключении партнерства с целью участия в проектах по закупке вооружения. Об этом в среду, 25 июня, заявило правительство страны.

В правительстве считают, что такие партнерства являются необходимым условием для участия стран, не входящих в ЕС, в проектах сотрудничества Евросоюза, передает агентство Reuters.

"Швейцария заинтересована в более тесном сотрудничестве с ЕС, особенно в области вооружений", – заявило правительство страны.

В Швейцарии подчеркнули: этот шаг не противоречит нейтралитету и будет способствовать укреплению оборонного потенциала страны.

Как отмечается, такое партнерство позволит Швейцарии добиться лучших условий для участия ее промышленности в проектах ЕС по оборонным закупкам.

"В настоящее время ЕС заключил такие партнерские соглашения с рядом стран, и дальнейшие партнерства находятся на стадии подготовки", – добавили в правительстве страны.

Компании из стран, подписавших такой пакт с ЕС, имеют право подать заявку на получение средств из фонда вооружений ЕС в размере 150 млрд евро, если они соответствуют дополнительным условиям.

Еще в конце мая новоизбранный глава Федерального департамента по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии Мартин Пфистер подчеркнул, что Швейцария должна взять свою безопасность в свои руки и использовать все доступные средства, в частности международное сотрудничество.

Во время летней сессии Совет кантонов, верхняя палата швейцарского парламента, одобрил законопроект об ослаблении ограничений на экспорт военного оборудования. Следующим шагом будет решение нижней палаты.

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