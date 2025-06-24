Минтруда и соцзащиты рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в июле.

Согласно информации, 3 июля (четверг) – День Независимости. Эта дата признана властями официальным выходным.

Рабочий день с 4 июля (пятница) переносится на 12 июля (суббота). Таким образом, непрерывные выходные дни: 3,4,5,6 июля – 4 дня.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной – 22 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 175 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 173 часа.

В ведомстве также рассказали, как быть, если на праздники выпадает отпуск, командировка или обучение.

Если 4 июля (переносимый день) приходится на период отпуска (трудового, социального) работника, то 12 июля является для него нерабочим (выходным) днем.

Пи временной нетрудоспособности (больничный) работника 12 июля является для него нерабочим (выходным) днем.

В случае служебной командировки или обучения (повышение квалификации, подготовка, переподготовка) 12 июля для работника является рабочим днем.

Если работник принят на работу в период с 30 июня по 2 июля, то 12 июля для него является нерабочим (выходным) днем.

Если 12 июля (перенесенный выходной) приходится на период отпуска (трудового, социального) работника, то 12 июля считается днем отпуска (нерабочим по графику).

Если работник на больничном, то 12 июля считается для него днем временной нетрудоспособности.