В Беларуси на свободу вышли 14 политзаключенных

В Беларуси 21 июня 2025 года на свободу вышли 14 политзаключенных - 5 граждан Беларуси, 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

На свободе оказались граждане Беларуси: Сергей Тихановский, Игорь Карней, Наталья Дулина, Галина Краснянская, Сергей Шелег, Кирилл Балахонов.

Власти также освободили двух граждан Латвии — Юриса Ганинса и Дмитрийса Михайловса, гражданина Эстонии Аллана Ройо, гражданина Японии Акихиро Гаевского-Ханады.

Из трех освобожденных граждан Польши известно имя одного - Ежи Живолевского, которого в марте 2023 года суд в Гродно обвинил в шпионаже и приговорил к четырем годам колонии. Он должен был выйти на свободу в августе. Ежи Живолевски родом из Подляского воеводства. Вместе с женой, гражданкой Беларуси, он проживал в Гродно.

Людей освободили в субботу после встречи в Минске спецпредставителя президента США Кита Келлога с Лукашенко.