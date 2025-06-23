На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3,5 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 3540 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 2000 единиц авто и 57 автобусов. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 34% авто от нормы.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед сопредельными погранпереходами Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный лог) находятся 1070 грузовиков. Их контрольные службы за выходные оформили всего 15% авто от нормы.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 35% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 420 фур.

Через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) за два дня в ЕС проследовало 46% грузового транспорта.