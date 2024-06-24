В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать в июле

В Минтруда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать в июле.

По информации пресс-службы ведомства, 3 июля (День Независимости/День Республики) признан в нашей стране официальным выходным.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной - 22 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 175 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 173 часа.