В Беларуси вводятся штрафы до 200 БВ для юрлиц за отсутствие в продаже плодоовощной продукции

Депутатский корпус сегодня на заседании в двух чтениях рассмотрел и принял проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, законопроект разработан в целях реализации предписаний пункта 5 указа от 11 июня 2025 г. № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», направленных на обеспечение продовольственной безопасности государства и стабильности на потребительском рынке в межсезонный период.

В частности, указом предусмотрены обязанность поставщиков обеспечить поставку плодоовощной продукции по договору поставки такой продукции из стабилизационных фондов для торговых сетей и обязанность заготовителей (торговые сети) обеспечить наличие этой продукции в торговых объектах.

При этом установлено, что непоставка (недопоставка) поставщиком плодоовощной продукции по договору поставки, отсутствие в реализации у заготовителя такой продукции влекут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность поставщика за непоставку или недопоставку по договору поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд, а заготовителя — за отсутствие такой продукции в реализации в торговом объекте в межсезонный период.

Таким образом предложено дополнить Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях статьей 13.12¹.

По словам председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Марины Ленчевской, за нарушение требований предполагается административное взыскание в виде штрафа от 5 до 12 базовых величин, а для юридических лиц - от 20 до 200 базовых величин.

Одновременно в целях определения подведомственности правонарушений, предусмотренных статьей 13.12¹ КоАП, вносятся изменения в статьи 3.2, 3.4, 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Так, право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 13.12¹ КоАП предоставляется уполномоченным на то должностным лицам сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах, органов Комитета государственного контроля, органов Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии районных (городских) исполнительных комитетов, администраций районов в городах, органы Комитета государственного контроля (при составлении протоколов его должностными лицами), экономические суды областей (города Минска).