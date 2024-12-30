В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в январе

Минтруда и соцзащиты рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в январе.

Официальные выходные дни в этом месяце: 1 и 2 января (Новый год) и 7 января (Рождество). В результате выходными днями станут 1, 2, 4-7, 12, 18, 19, 25 и 26 января 2025 года.

Рабочий день 6 января (понедельник) будет перенесен на 11 января (субботу).

В соответствии с производственным календарем у белорусов в январе при шестидневной рабочей неделе белорусы будут работать 24 дня, а при пятидневной - 20 дней.

Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье - 159 часов, для шестидневной недели с выходным днем в воскресенье - также 159 часов.