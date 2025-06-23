Биткоин-биржа Coinbase получила лицензию MiCA в Европе

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase получила лицензию MiCA от Люксембургской комиссии по надзору за финансовым сектором.

Одобрение дает платформе возможность легально предлагать услуги в 27 государствах ЕС.

Coinbase присоединилась к ряду бирж, подтвердивших за последние месяцы право работать в Европе. OKX и Crypto.com получили аккредитацию через Мальту, Bybit — от властей Австрии.

«Выбрав Люксембург, мы позиционируем себя в юрисдикции, которая понимает потребности криптоиндустрии и отличается ясностью регулирования», - подчеркнули в американской компании.

Согласно заявлению, за последние годы Coinbase получила лицензии в Германии, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах и Испании. Одобрение по правилам MiCA позволит платформе «объединить эти усилия в рамках единой структуры».

С апреля 2021 года Coinbase котируется на Nasdaq. В день дебюта на бирже капитализация компании превысила $100 млрд. На момент написания рыночная оценка составляет $77,4 млрд.

Напомним, в мае 2025 года акции Coinbase включили в индекс S&P 500.