В Беларуси родителей обяжут защищать детей от «вредной информации» в интернете

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва во втором чтении принят законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, законопроектом закрепляются правовые нормы, обеспечивающие совершенствование механизма защиты детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, устанавливается обязанность родителей обеспечивать защиту детей от информации, распространяемой в интернете, которая причиняет вред здоровью и развитию детей, а также обязанность госорганов, иных организаций оказывать информационно-консультативную помощь родителям (опекунам, попечителям) в реализации мер по защите детей от такой информации.

Кроме того, в проекте закона говорится про отнесение игрушек, являющихся воспроизведением героев компьютерных игр и фильмов, к информационной продукции, распространение которой возможно только при присвоении знака возрастной категории.

Устанавливаются правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинскими изделиями (изделиями медицинского назначения, медицинской техникой), в том числе очками.

Проектом закона также предусмотрено усиление защиты детей от всех видов насилия. С этой целью к закреплению предлагаются положения, в соответствии с которыми:

лица, совершившие преступления экстремистской направленности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств либо их прекурсоров и аналогов, лишаются права заниматься педагогической деятельностью;

на нанимателей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет возложена обязанность до заключения соответственно трудового или гражданско-правового договора с гражданами, планирующими работать с детьми, разъяснить таким лицам нормы законодательства о правах ребенка, касающиеся защиты прав детей на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации, насилия и жестокого обращения, а также последствия несоблюдения таких норм.

Все физические лица, планирующие работать с детьми, при заключении трудового или гражданско-правового договора должны будут подписать обязательство о недопущении нарушения ими прав ребенка на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации, насилия, жестокого обращения и соблюдении ими ограничений на работу с детьми.

Наниматели, юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе организовывать и проводить психологическое собеседование лиц, планирующих постоянно работать или уже работающих с детьми.