В Минтруда и соцзащиты напомнили, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле

В Минтруда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле.

По информации ведомства, 29 апреля (вторник) – Радуница по календарю православной конфессии. Эта дата в синеокой признана официальным выходным.

Таким образом, рабочий день с 28 апреля (понедельник) переносится на 26 апреля (суббота). В связи с этим выходными днями являются: 27,28, 29 апреля – 3 дня.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в апреле при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной – 21 рабочий.

Расчетная норма рабочего времени во втором месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 166 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 165 часов.

Если 28 апреля совпадает с периодом отпуска (трудового или социального) работника, то 26 апреля будет для него нерабочим днем. В случае если 28 апреля выпадает на служебную командировку или обучение (повышение квалификации, профессиональная подготовка или переподготовка), то 26 апреля останется рабочим днем для данного сотрудника.