Meta разработает «умные» очки с ИИ в сотрудничестве с Prada

Компания Meta разрабатывает «умные» очки с искусственным интеллектом в сотрудничестве с итальянским брендом высокой моды Prada. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Отмечается, что точных сроков анонса устройства пока нет. Но уже известно, что это станет частью более широкой стратегии фирмы по внедрению своих технологий в индустрию моды. Meta стремится расширить круг партнеров за пределами своего долгосрочного союза с крупнейшим производителем оптики для модных брендов EssilorLuxottica. Ранее компания Марка Цукерберга активно сотрудничала с ним и его дочерними брендами, включая Ray-Ban, выпустив «умные» очки с поддержкой ИИ.

Примечательно, что Prada не входит в структуру EssilorLuxottica, однако последние десятилетия сотрудничает с ней в производстве оптики. Недавно стороны продлили соглашение о партнерстве.

Продажи очков Ray-Ban Meta AI smart glasses уже превысили несколько миллионов экземпляров, что эксперты оценили как «успешный запуск» в сегменте носимых устройств.

Ранее фирма также анонсировала партнерство с другим брендом EssilorLuxottica — Oakley, который производит высококачественные очки, а также обувь и аксессуары.