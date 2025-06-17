Иран готовит выход из договора о нераспространении ядерного оружия

Иранские парламентарии готовят законопроект, который может подтолкнуть Тегеран к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявило в понедельник Министерство иностранных дел Ирана.

Ведомство таким образом подтвердило официальную позицию Тегерана относительно отказа от разработки ядерного оружия, сообщает Reuters.

"В свете последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство должно выполнять законопроекты парламента, но такое предложение только готовится, и мы будем координировать свои действия на более поздних этапах с парламентом", – заявил спикер министерства Эсмаил Багаи, отвечая на вопросы журналистов о возможном выходе Тегерана из ДНЯЗ.

ДНЯЗ, который Иран ратифицировал в 1970 году, гарантирует странам право на развитие гражданской ядерной энергетики в обмен на отказ от атомного оружия и сотрудничество с ядерным надзорным органом ООН, МАГАТЭ.

Израиль начал бомбардировки Ирана на прошлой неделе, заявив, что Тегеран находится на грани создания ядерной бомбы. Иран всегда заявлял, что его ядерная программа является мирной, хотя МАГАТЭ на прошлой неделе заявило, что Тегеран нарушает свои обязательства по ДНЯЗ.

Президент Масуд Пезешкян в понедельник повторил, что ядерное оружие противоречит религиозному указу верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что парламент еще не принял решение о выходе из ДНЯЗ, а один из парламентариев заявил, что предложение находится на начальной стадии законодательного процесса.

Багаи заявил, что такие события, как атака Израиля, "естественным образом влияют на стратегические решения государства", отметив, что атака Израиля произошла после принятия резолюции МАГАТЭ, в чем он видит вину.

"Те, кто проголосовал за резолюцию, подготовили почву для нападения", – заявил Багаи.

Израиль, который никогда не присоединялся к ДНЯО, широко считается региональными правительствами страной, обладающей ядерным оружием, хотя он этого не подтверждает и не отрицает.

"Сионистский режим является единственным обладателем оружия массового уничтожения в регионе", – заявил Багаи.

В понедельник СМИ сообщили, что Иран срочно сигнализировал о том, что стремится к прекращению военных действий и возобновлению переговоров по своей ядерной программе, направляя сообщения Израилю и США через арабских посредников.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему необходимо вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде "как можно скорее", чтобы справиться с ситуацией на Ближнем Востоке.