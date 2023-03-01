Иран сократил срок изготовления материалов для ядерной бомбы до 12 дней

Иран может изготовить достаточное количество расщепляющихся материалов для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает Reuters.

Каль сделал это заявление, когда один из республиканцев спросил, почему администрация Байдена стремилась возобновить действие "ядерной сделки" - Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

"Потому что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из JCPOA, был поразительным. В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из JCPOA, Ирану понадобилось бы около 12 месяцев, чтобы сделать одну бомбу из расщепляющегося материала. Сейчас на это уйдет около 12 дней", - сказал законодателям Каль.

"И поэтому я думаю, что все еще существует мнение, что если бы вы могли решить этот вопрос дипломатическим путем и вернуть ограничения на их ядерную программу, это было бы лучше других вариантов", - добавил Каль.

Американские чиновники неоднократно оценивали время прорыва Ирана - сколько времени нужно для получения расщепляющегося материала для одной бомбы, если он решит это сделать. Они говорили о неделях, но не были настолько конкретны, как Каль.

Хотя американские чиновники говорят, что Иран стал ближе к производству расщепляющегося материала, они не считают, что он овладел технологией для создания бомбы.