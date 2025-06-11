Последнее обновление: 11.06.2025 19:27

Беспилотники снова атаковали пороховой завод в Тамбовской области

После атаки беспилотника на Тамбовском пороховом заводе в Котовске в ночь на 11 июня вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские медиа.

Это не первая атака на данный объект. Предыдущий удар был нанесен 29 мая, тогда загорелась крыша одного из складов.

Ранее подобные атаки случались в январе, июле и ноябре 2023 года.

Тамбовский пороховой завод входит в состав госкорпорации «Ростех» и считается одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в стране.

Здесь производится более 200 видов продукции – от пороха для стрелкового оружия до боеприпасов для артиллерии и гранат.

Тем временем исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первыщев заявил об «отражении массированной атаки» украинских беспилотников на Котовск.

В Минобороны РФ заявили, что с вечера вторника средствами ПВО сбито 32 украинских беспилотника.

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