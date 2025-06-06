В России беспилотники ночью атаковали нефтебазу, военный завод и аэродром

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали несколько российских областей, нанеся удары среди прочего по нефтебазе, военному заводу и аэродрому. Об этом сообщают российские СМИ и соцсети.

В городе Энгельс в результате дронового удара горит нефтебаза. Глава Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт попадания, но не назвал объект.

"В результате атаки БпЛА произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

Между тем россияне выкладывают в соцсети видео и фото, которые доказывают, что горит именно нефтебаза.

В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки дронов возник пожар на военном заводе "Прогресс", занимающемся производством ракетной и авиационной техники. Движение по направлению к предприятию перекрыто.

Россияне также сообщают о "громких взрывах" в районе брянского аэродрома. Российская военные паблики утверждают, что были поражены пусковые установки "Искандеров".

В Белгородской области произошел подрыв железнодорожных путей, в результате чего опрокинулся тепловоз. Это уже пятый подрыв за несколько дней.

Также есть попадания беспилотников в Рязани и Подмосковье, но последствия пока неизвестны.