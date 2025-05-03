Дроны и безэкипажные катера ночью атаковали Краснодарский край

В ночь на 3 мая Краснодарский край России находился под массированной атакой неизвестных беспилотников. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Согласно информации, под ударом оказались Анапа, Тамань и Новороссийск.

В Тамани Темрюкского района упали обломки беспилотников в двух местах. Отмечается, что в результате падения обломков одного из дронов возник пожар в районе Сухого озера. Пострадавших нет.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в акватории Черного моря в районе Новороссийска якобы отражали атаку беспилотников и безэкипажных катеров. "Коммерсантъ-Кубань" пишет, что после ночной атаки в городе временно не работает общественный транспорт.

Впоследствии глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске повреждены три дома и пострадали четыре человека. Кроме того, он заявил о повреждении трех резервуаров в зерновом терминале.

В селе Юровка на территории Анапы обломки беспилотников повредили три частных дома. По данным властей российского региона, пострадавших нет.

Местные паблики распространяют видео, на которых виден пролет БпЛА, слышны взрывы и видны возгорания, как утверждается, после атаки.

Между тем Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь над регионами 170 беспилотников.

Согласно информации, 96 дронов сбиты над Крымом, 47 – над территорией Краснодарского края, девять – над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, два – над Белгородской областью.

Над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД".

Кроме того, в акватории уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.