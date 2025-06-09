Россия ночью запустила по Украине 499 дронов и ракет

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения, среди которых были ракеты и дроны. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, ПВО удалось обезвредить 479 целей.

РФ запустила 479 дронов с направлений городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Кроме того, было запущено 20 ракет: четыре аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области; 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области; три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря; две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря; одна крылатая ракета Х-35 из аннексированного Крыма.

По состоянию на 10:30, по предварительным данным, обезврежены 479 средств воздушного нападения: 292 сбиты и 187 – локационно потеряны. В частности, сбиты 277 дронов, а еще 183 БпЛА – подавлены РЭБ или локационно потеряны.

При этом удалось сбить четыре "Кинжала", 10 ракет Х-101, две ракеты Х-31П и одну Х-35. Две ракеты Х-22 не достигли целей и были локационно утрачены.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.