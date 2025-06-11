Последнее обновление: 11.06.2025 19:27

В Украину вернули тела 1212 погибших военных

В Украину вернули тела 1212 погибших военных. Об этом сообщает Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди них — погибшие в Курской области, а также в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - говорится в заявлении штаба.

Об обмене телами погибших, как и об обмене военнопленными (до 25 лет, ранеными и тяжелоранеными), Россия и Украина договорились на втором раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня.

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