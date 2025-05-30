РФ вновь запустила по Украине дроны и баллистические ракеты

С позднего вечера 29 и в ночь на 30 мая РФ запустила по Украине 90 беспилотников и две баллистические ракеты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, с 22:50 четверга РФ запустила 90 дронов-камикадзе типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям Миллерово, Орел, Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, а также нанесла удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М или северокорейскими KN-23.

Основными направлениями российского удара были Харьковская и Одесская область, а также Донбасс. К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 8:00 противовоздушная оборона обезвредила 56 БпЛА на востоке, юге и севере страны: 26 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 30 были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

В 12 местах зафиксировано попадание средств воздушного нападения.

После ночной атаки россиян по Запорожью начался пожар на одном из объектов инфраструктуры.

Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что предварительно, обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы.