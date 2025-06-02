Украина атаковала военные аэродромы в РФ

Украина атаковала военные аэродромы на территории РФ.

По информации СБУ, атакованы были 4 военных аэродрома: авиабаза "Белая" в Иркутской области, аэродромы "Оленья" в Мурманской, "Иваново" в Ивановской и "Дягилево" в Рязанской областях.

По данным украинских СМИ, в результате спецоперации, получившей название "Паутина", были поражены более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Спецоперацией руководил лично глава СБУ Василий Малюк.

Как сообщили украинские спецслужбы, поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования. Ущерб РФ от атак по аэродромам в СБУ оценивают в $7 млрд.

Для атаки использовались FPV-дроны. Жители Мурманской и Иркутской области сообщают, что беспилотники полетели на военные объекты из припаркованных на трассе большегрузов. По данным Telegram-канала SHOT, водитель грузовика в Мурманской области задержан, его допрашивает полиция. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке БПЛА на военную часть в поселке Средний.

Предупреждения о ракетной атаке 1 июня получили также жители Ростовской, Воронежской и Ивановской областей.

Издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Киев не уведомил администрацию Дональда Трампа о планируемой атаке. О том, что Белый дом не знал об операции СБУ, ранее также сообщил американский телеканал CBS.

Между тем в Минобороны РФ атаки на военные аэродромы назвали "терактом".

В ведомстве подтвердили "возгорание нескольких единиц авиационной техники" на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. По утверждению Минобороны, атаки на авиабазы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях "были отражены".

"Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны", - утверждает российское ведомство.