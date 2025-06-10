РФ ночью запустила по Украине сотни беспилотников, баллистику и "Искандеры"

В ночь на 10 июня РФ атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, ПВО удалось обезвредить 282 цели.

В частности, с 20:00 понедельника россияне запустили 315 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск; две баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области; пять крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области.

Основным направлением удара стал Киев.

По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежены 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локационно потеряны.

При этом 213 БпЛА (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

В Одессе произошло попадание в жилой дом. В частности, были повреждены роддом, станция скорой и предприятие.

По состоянию на данный момент известно о двух погибших и девяти раненых.

В Киеве в результате обстрела пострадали четыре человека. Наибольшие разрушения получили Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и Голосеевский районы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину.

"Российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня – массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области", – написал он.