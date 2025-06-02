На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1,9 тысячи грузовиков и легковушек

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1900 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 880 единиц авто. С пятницы очередь на въезд в Польшу увеличилась на 355 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 37% авто от нормы", - говорится в сообщении.

Литовское направление также остается загруженным для фур. Перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 490 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало всего 25% авто от нормы.

За выходные дни контрольные службы литовского Мядининкая (Каменный Лог) оформили всего 5% большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 370 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 37% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 80 фур.