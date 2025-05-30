Житомирская область Украины "полностью забетонировала" границу с Беларусью. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

"На сегодня граница с Беларусью полностью забетонирована. В последние годы мы существенно усилили защиту государственной границы, там постоянно находятся военные подразделения, которые продолжают наращивание оборонных рубежей", - сказал Бунечко, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, созданы "малозаметные препятствия, рвы, полностью вдоль границы обустроены взводные и ротные опорные пункты".

Согласно информации, на строительство фортификаций было направлено более 2,5 млрд гривен ($60 млн) из разного уровня бюджетов.

"Построено 100% фортификационных сооружений, которые были запланированы в прошлом году", - добавил он.

В то же время глава Житомирской областной военной администрации сказал, что "прямой угрозы вторжения в Житомирскую область со стороны Беларуси нет".