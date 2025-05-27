На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1,5 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 более 850 грузовых авто ожидают въезда в ЕС», - говорится в сообщении.

Согласно информации, самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 340 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 34% грузовых автомобилей от нормы. Через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) пропущено лишь 10% транспорта.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 60 единиц грузового транспорта. Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 35% большегрузов.

Через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в Польшу проследовало 59% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 600 легковых автомобилей и 30 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 59%.

Кроме того, въезда в Литву перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) ожидают 10 единиц легкового транспорта.