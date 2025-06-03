Последнее обновление: 03.06.2025 11:09

В Шумилинском районе выявили предназначавшиеся для школьников некачественные продукты

Прокуратура Шумилинского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технологии приготовления блюд в организации питания учащихся.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в пяти учреждениях образования для питания учащихся и воспитанников использовалась некачественная пищевая продукция. На складах хранилась пищевая продукция с истекшим сроком годности, повторно замороженная и с нарушением целостности.

«По требованию прокуратуры Шумилинского района со складов учреждений образования изъято и утилизировано более 65 кг некачественных продуктов, виновные лица привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности, с них взыскан вред, причиненный учреждениям образования», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В деятельности постоянно действующей комиссии для системного контроля за питанием обучающихся в государственных учреждениях образования при Шумилинском райисполкоме также выявлен ряд недостатков, например, в части контроля за исполнением поручений и формального рассмотрения запланированных вопросов.

По результатам проверки в райисполком было внесено представление.



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