В Беларуси до конца 2030 года продлили срок обращения чеков «Имущество»

Правительство Беларуси приняло решение о продлении срока обращения именных приватизационных чеков «Имущество» по 31 декабря 2030 г. Соответствующее постановление принято 30 мая 2025 года, сообщает пресс-служба Госкомитета по имуществу.

Именной приватизационный чек «Имущество» является государственной ценной бумагой, свидетельствующей о праве гражданина Беларуси на часть приватизируемого государственного имущества.

Чеки «Имущество» выпускались в бездокументарном виде в форме записей на специальных чековых счетах, которые открывались гражданам в ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту их жительства. Гражданам при этом выдавались сертификаты чеков «Имущество», которые являются документом, подтверждающим, что граждане владеют определенным количеством чеков «Имущество».

Сумма чеков «Имущество», выдаваемых гражданам, устанавливалась исходя из их трудового стажа и возраста на момент введения в действие закона «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (закон). Отдельным категориям граждан, к примеру, инвалидам и участникам ВОВ, начислялись дополнительные суммы чеков.

Начисление чеков «Имущество» осуществлялось с 1994 года. Законодательно были определены срок оформления и срок выдачи чеков «Имущество» – до 31 декабря 1996 года и до 1 июля 1997 года соответственно. Те граждане, которые в установленный срок не успели получить чеки «Имущество», потеряли свое право на их получение.

Обменять принадлежащие гражданам именные приватизационные чеки «Имущество» на государственные акции возможно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющих указанные операции. Там же можно ознакомиться со списком акционерных обществ, акции которых предлагаются к приобретению в обмен на чеки, и информацией об этих обществах.

Консультационно-справочную информацию об обмене чеков «Имущество» на акции акционерных обществ можно получить по краткому номеру телефона 147. При обращении необходимо предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат чеков «Имущество».

В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции 158 открытых акционерных обществ, осуществляющих деятельность в различных сферах производства и оказания услуг. При обмене граждане Беларуси имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам, но в сумме не более 250 именных приватизационных чеков «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации.

Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и, согласно законодательству, наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о его деятельности, а также правом на продажу, дарение и передачу принадлежащих ему акций по наследству.

Акционерное общество по решению общего собрания акционеров может выплачивать акционерам дивиденды, размер которых зависит от эффективности работы предприятия. При этом каждый владелец акций получает дивиденды соразмерно количеству принадлежащих ему акций.

При обмене чеков «Имущество» на акции акционерного общества с гражданином заключается договор, в соответствии с которым продавец (государство) с одной стороны обязуется передать покупателю (гражданину) акции, а покупатель с другой стороны – оплатить эти акции чеками «Имущество».

После зачисления акций, приобретенных по такому договору, на счет «депо» покупателя, договор считается исполненным и стороны никаких обязательств друг перед другом не несут.

Чеки «Имущество», поступившие на счет продавца в оплату за акции, считаются использованными и возврату не подлежат.