С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 84 тысяч европейцев, сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 84 275 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 116 010 жителей Европы. Из Латвии прибыло 352 175 человек, из Литвы — 621 789, из Польши — 113 640. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 28 406 иностранных граждан.

Как сообщалось, власти продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.