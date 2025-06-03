Украина разрабатывает "дроны-охотники" для уничтожения БпЛА во время атак РФ

Украина сейчас разрабатывает дроны, которые смогут идентифицировать и сбивать другие беспилотники, в частности, запускаемые Россией "шахеды" иранского производства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников и руководителей компаний.

Советник министра стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил наращивание производства специальных дронов, способных сбивать Shahed вблизи Киева.

По словам Камышина, три украинских производителя выпускают такие беспилотники, стоимость которых составляет около $5000 каждый. Руководители, опрошенные журналистами, сказали, что некоторые могут стоить всего $300 за штуку.

Латвийская компания Origin Robotics, производитель дронов, является одной из многих, кто пытается противостоять атакам дронов.

"Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует и цель поражается осколками", – объяснил генеральный директор Origin Агрис Кипурс во время конференции по беспилотникам в Риге.

По его словам, такие дроны специально созданы для борьбы с большими барражирующими боеприпасами.

Несмотря на потенциальные экономические преимущества для Украины, эти беспилотники еще не способны полностью заменить системы противовоздушной обороны, признал аналитик Bloomberg Intelligence Уэйн Сандерс.

Журналисты также отмечают, что такие "охотники за дронами" имеют свои ограничения. Они не способны эффективно противодействовать российским ракетным системам, более быстрым и более разрушительным, чем "шахеды".

Для борьбы с такими угрозами наиболее эффективными остаются американские ракеты Patriot стоимостью от $3 до $6 миллионов за единицу.

По словам эксперта Ларсона, Украина также работает над беспилотниками с фиксированными крыльями, поражающими дроны прямым столкновением, и другими моделями, использующими безоткатные дробовики для поражения воздушных целей.

Компания Skyfall, один из ведущих украинских производителей дронов, модернизирует свою FPV-модель с обзором первого лица для перехвата БпЛА.

По словам спикера компании, эти дроны уже применяются на фронте.