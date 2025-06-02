Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 3 июня

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 июня из-за сильных дождей.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, ночью во вторник будет переменная облачность, местами, а по югу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди, в южных районах сильные дожди, местами по Гомельской области возможны очень сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 7 по северо-западу до 17 градусов выше нуля по югу. Днем будет 16-22 градуса тепла, по юго-востоку - плюс 23-25.