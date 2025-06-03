КГК приостановил работу двух частных магазинов в Могилеве

Комитет госконтроля (КГК) приостановил работу двух частных торговых объектов в Могилеве.

Как сообщает КГК, в ходе проверки магазинов установлены "многочисленные грубейшие нарушения".

В частности, в продаже находились более 3 тыс. наименований непродовольственных товаров (одежда, обувь) без представления покупателям всей необходимой информации о товаре (об изготовителе, размере изделия, составе сырья и др.) и без наличия ценников.

Кроме того, продавилось свыше 1,8 тыс. наименований товаров (обувь, куртки) без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации.

На отдельные товары у владельцев торговых объектов не было документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность.

"По требованию Комитета госконтроля Могилевской области деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков", - информирует Комитет госконтроля Беларуси.