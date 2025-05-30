Последнее обновление: 30.05.2025 16:44

На границе Беларуси с Польшей перед выходными скопилось более 500 легковушек

Перед выходными днями более 1400 машин ожидают въезда в ЕС, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 525 легковых автомобилей и 13 автобусов. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 35%», - говорится в сообщении.

Более 50 авто фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог).

Самым загруженным погранпереходом для фур остается литовский Шальчининкай (Бенякони) — 450 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Латвия пропустила 27% большегрузов от нормы.

Перед Мядининкаем (Каменный Лог) фиксируется 350 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 8% грузовиков.

Перед латвийским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) скопилось 55 единиц грузового транспорта. Польская сторона за 4 дня приняла из Беларуси 55% авто от нормы.

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