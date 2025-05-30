ЕС запустит приложение для проверки возраста пользователей интернета

В Евросоюзе с июля заработает приложение для проверки возраста пользователей интернета, которое не будет передавать личную информацию онлайн-платформам. Об этом пишет Financial Times.

«Многие онлайн-платформы используют дизайн, который вызывает сильную зависимость. Несовершеннолетние используют их часами, они проводят весь день в мобильном телефоне. Конечно, это влияет на их благополучие», - заявила глава технического департамента ЕС Хенна Вирккунен.

ЕС намерен предпринять дополнительные шаги для защиты несовершеннолетних, а технологические компании должны добровольно внедрять строгие меры безопасности для детей, вместо того чтобы дожидаться вмешательства властей, добавила она.

Пока в Евросоюзе нет единого требования к онлайн-платформам проверять возраст пользователей, правовые обязательства установлены лишь для сайтов, которые содержат порнографический и вредоносный контент либо предназначены для несовершеннолетних.

ЕК уже проводит разбирательства в отношении Meta и TikTok в связи с тем, что их алгоритмы потенциально могут вызывать привыкание.