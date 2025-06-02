В Чехии продолжается рост зарплат в различных секторах экономики

Заработные платы в Чехии в первом квартале 2025 года продолжали расти как в номинальном, так и в реальном выражении.

Аналитики, опрошенные информагентством ČTK, подтверждают это, но расходятся в оценках темпов роста. Чешский национальный банк также констатирует увеличение зарплат. Согласно майскому прогнозу регулятора, они выросли на 4% в годовом исчислении с учетом инфляции. Чешское статистическое управление опубликует данные о динамике заработной платы в первом квартале в среду, 4 июня.

Аналитик Capitallinked Радим Догнал полагает, что темпы роста заработных плат ускорились по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. По его словам, они выросли на 8,7% в номинальном выражении по сравнению с первым кварталом 2024 года и на 6% в реальном выражении с учетом инфляции потребительских цен.

Напротив, главный экономист Investik Вит Градил прогнозирует замедление показателя. По его словам, средний оклад по экономике номинально вырос на 5,9%, что соответствует реальному росту в 3,1%.