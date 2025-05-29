Власти Беларуси отказались от идеи создания космического агентства. Это следует из заявления председателя президиума НАН Владимира Караника.

По его словам, создание национального космического агентства в Беларуси в настоящее время является нецелесообразным, этими вопросами продолжит заниматься Национальная академия наук (НАН).

"Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур", - сказал Караник после совещания у Лукашенко.

При этом он отметил, что, если белорусская группировка спутников достигнет семи-восьми единиц, и у Беларуси будет коммерческий продукт в виде снимков, других данных о Земле, которые интересно использовать в реальном секторе экономики других стран, и этой группировкой надо будет более эффективно управлять, "тогда можно будет вернуться к вопросу создания отдельной структуры "белорусского НАСА". Караник пояснил, что создание агентства больше нужно для коммерциализации космических проектов и для более эффективного управления большой спутниковой группировкой.

"Пока потребности у нас в этом нет", - сказал глава НАН, добавив, что Лукашенко с этими доводами согласился.