Лукашенко хочет снова покорить космос новой «Белкой»

Лукашенко 15 апреля подписал указ №150 "О Белорусской космической системе дистанционного зондирования Земли", суть которого сводится к тому, чтобы до 2029 года с помощью России запустить в космос новый спутник дистанционного зондирования поверхности (на замену нынешнему).

«Документом предусматривается реализация в 2024 - 2028 годах совместного белорусско-российского проекта по развитию Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Указом определены участники проекта от Республики Беларусь и условия их деятельности», - говорится в официальном комментарии к указу.

Проект должен завершиться запуском «белорусско-российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения со сроком активного существования на орбите не менее 7 лет».

Власти рассчитывают, что запуск второго спутника «станет драйвером развития наукоемких производств и технологий в космической отрасли и привлечения в нее талантливой молодежи», а также будет способствовать «закреплению позитивного имиджа Беларуси как космической державы и высокотехнологичного государства».